Яркое шоу, игры и подарки – в Минске прошла главная профсоюзная ёлка

Яркое шоу, игры и подарки. Главная профсоюзная елка прошла в Минске. Новогодний праздник организовали в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы – детям!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркое шоу, игры и подарки. Главная профсоюзная елка прошла в Минске. Новогодний праздник организовали в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы – детям!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сказочное шоу пригласили более 500 ребят из разных регионов Беларуси. Это воспитанники социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Юным белорусам подарили красочное интерактивное представление и сладкие подарки. Организаторы сделали все возможное, чтобы каждый маленький гость почувствовал себя нужным и важным.
Ева Мирончик:
Я очень люблю Новый год, люблю его праздновать и очень жду от него счастья, здоровья.
Александр Щекович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Основная задача – это профсоюзы всех уровней и профсоюзные организации первичных, республиканских комитетов, областных структур – дойти каждого ребенка в детском доме, приюте, интернате.
Ежегодно участниками новогодних елок становятся сотни тысяч ребят. Акция не ограничивается лишь рамками новогодних праздников. Ведомство оказывает всестороннюю поддержку в течение года всем, кому это необходимо. Так, под шефством профсоюзных организаций находятся свыше 200 детских учреждений по всей стране.