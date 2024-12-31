Яркое шоу, игры и подарки – в Минске прошла главная профсоюзная ёлка

Яркое шоу, игры и подарки. Главная профсоюзная елка прошла в Минске. Новогодний праздник организовали в рамках республиканской благотворительной акции «Профсоюзы – детям!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сказочное шоу пригласили более 500 ребят из разных регионов Беларуси. Это воспитанники социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Юным белорусам подарили красочное интерактивное представление и сладкие подарки. Организаторы сделали все возможное, чтобы каждый маленький гость почувствовал себя нужным и важным.

Ева Мирончик:

Я очень люблю Новый год, люблю его праздновать и очень жду от него счастья, здоровья.