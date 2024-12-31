В «БелЭкспо» проходит выставка «Моя Беларусь» – рассказываем, как попасть на общественном транспорте

Напомним, на более чем 30 квадратных метров разместилось все то, что благодаря труду и патриотизму, создали белорусы за 30 лет независимости страны. Экспонаты собирали по всей стране и представляют гостям в формате тематических локаций. Их разбили на 11 блоков: от сельского хозяйства до космоса. Уже в первые дни работы экспозиция привлекла внимание жителей и гостей столицы – оценить успехи во всех сферах идут целыми семьями. Для удобства посетителей к выставочному центру пустили дополнительный транспорт. Автобус 912Э ходит каждые 30 минут с 10 до 20.30 от станции метро «Академия наук».

Отправляется он от остановки «Дом печати». От «БелЭкспо» можно уехать этим же маршрутом с 10.29 до 21.00. От станции метро Пушкинская каждые полчаса отправляется автобус 962Э. Первые рейс в 10.13 – последний без 20.35. В обратном направлении с 10.44 до 21.14. Ходит транспорт так же с получасовым интервалом.