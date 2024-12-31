В Могилёве появились остановки с героями произведений Пушкина

Пушкинские остановки появились в Могилеве. Реконструкция одноименного проспекта принесла горожанам удобные решения: обновили тротуар, освещение. Заменили и четыре остановочных павильона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их стеклянных стенках изображены любимые герои сказок великого поэта и отрывки из его произведений. Золотая рыбка, Кот ученый, Баба Яга, Русалка и, пожалуй, самый известный сказочный дуб. Ненавязчивый урок русской литературы в ожидании транспорта уже оценили могилевчане. Особенно по душе пушкинские остановки детям.

Ольга Чешко, жительница Могилева:

Мы с детками часто здесь ходим и с этой остановки уезжаем в город, возвращаемся домой. Очень интересно все рассматривать, все рассказывать детям, что был такой писатель Александр Сергеевич Пушкин, что он писал такие интересные стихи, рассказы.

Сергей Старосовский, ведущий инженер Могилевского управления коммунальных предприятий:

Хотели добавить немножко креативности на остановочных пунктах, определили каких-то персонажей сказочных, строчки стихотворений, чтобы родители могли, ожидая транспортное средство, ознакомить детей с творчеством Пушкина.