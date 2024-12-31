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В Могилёве появились остановки с героями произведений Пушкина

31 декабря 2024 07:09
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Пушкинские остановки появились в Могилеве. Реконструкция одноименного проспекта принесла горожанам удобные решения: обновили тротуар, освещение. Заменили и четыре остановочных павильона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве появились остановки с героями произведений Пушкина-2

На их стеклянных стенках изображены любимые герои сказок великого поэта и отрывки из его произведений. Золотая рыбка, Кот ученый, Баба Яга, Русалка и, пожалуй, самый известный сказочный дуб. Ненавязчивый урок русской литературы в ожидании транспорта уже оценили могилевчане. Особенно по душе пушкинские остановки детям.

В Могилёве появились остановки с героями произведений Пушкина-4

Ольга Чешко, жительница Могилева:
Мы с детками часто здесь ходим и с этой остановки уезжаем в город, возвращаемся домой. Очень интересно все рассматривать, все рассказывать детям, что был такой писатель Александр Сергеевич Пушкин, что он писал такие интересные стихи, рассказы.

В Могилёве появились остановки с героями произведений Пушкина-6

Сергей Старосовский, ведущий инженер Могилевского управления коммунальных предприятий:
Хотели добавить немножко креативности на остановочных пунктах, определили каких-то персонажей сказочных, строчки стихотворений, чтобы родители могли, ожидая транспортное средство, ознакомить детей с творчеством Пушкина.

В Могилёве появились остановки с героями произведений Пушкина-8

Цилиндрические остановки изготавливает Могилевский металлургический завод. Но их футуристическая форма – задумка студента Могилевского архитектурно-строительного колледжа. Реализовали идею пока только в городе над Днепром.

# Социальная инфраструктура

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