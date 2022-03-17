Александр Лукашенко полтора часа беседовал с журналистом японского телеканала TBS

Сегодняшний интервьюер – один из опытнейших. Он работает на телеканале с 1977 года. И в его портфолио не одно интервью с главами государства. Примечательно, что локацией для беседы выбрали Зеленый зал Дворца Независимости, тот самый, в котором в 2015-м проходили переговоры лидеров стран «нормандской четверки».