Александр Лукашенко полтора часа беседовал с журналистом японского телеканала TBS
Новости Беларуси. Президент Беларуси 17 марта дал интервью японскому телеканалу TBS. Разговором с журналистом Канехира Шигенори Александр Лукашенко продолжает общение с представителями зарубежных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодняшний интервьюер – один из опытнейших. Он работает на телеканале с 1977 года. И в его портфолио не одно интервью с главами государства. Примечательно, что локацией для беседы выбрали Зеленый зал Дворца Независимости, тот самый, в котором в 2015-м проходили переговоры лидеров стран «нормандской четверки».
Интервью с белорусским лидером длилось полтора часа и, по словам японского гостя, было весьма откровенным.