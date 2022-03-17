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Александр Лукашенко полтора часа беседовал с журналистом японского телеканала TBS

17 марта 2022 10:51
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 17 марта дал интервью японскому телеканалу TBS. Разговором с журналистом Канехира Шигенори Александр Лукашенко продолжает общение с представителями зарубежных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко полтора часа беседовал с журналистом японского телеканала TBS-1

Сегодняшний интервьюер – один из опытнейших. Он работает на телеканале с 1977 года. И в его портфолио не одно интервью с главами государства. Примечательно, что локацией для беседы выбрали Зеленый зал Дворца Независимости, тот самый, в котором в 2015-м проходили переговоры лидеров стран «нормандской четверки».

Александр Лукашенко полтора часа беседовал с журналистом японского телеканала TBS-4

Интервью с белорусским лидером длилось полтора часа и, по словам японского гостя, было весьма откровенным.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Шигенори Канехира # Александр Лукашенко # Фотофакт

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