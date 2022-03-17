Можно ли вылечить вирусные заболевания народными средствами? Спросили у врачей

Каждый человек не раз в своей жизни переносил вирусные заболевания. Кто-то при малейшем недомогании спешит к врачу, а кто-то открывает интернет, звонит старшему поколению и прибегает к лечению народными средствами, оправдывая это тем, что хуже точно не будет.

Наталья Тихон, оториноларинголог 1 категории:

Народные средства могут быть действительно эффективны, а могут быть вообще не эффективны и приносить зло и вред организму. Если оно не помогает, то болезнь просто развивается дальше, мы получаем какие-то осложнения.

Елена Бурак, терапевт высшей категории:

Если мы назначаем лечение того либо иного заболевания, конечно, мы выделяем какие-то основные симптомы, и для каждого есть изученные и доказанные средства. Например, если у человека температура, то в небольших количествах мы рекомендуем пить малиновое варенье, отвар цветков липы. Если у человека выраженная боль в горле, тогда мы рекомендуем полоскание той же морской солью либо какими-то отварами известных трав, эффективность которых доказана: ромашка, чабрец, шалфей. Если у человека кашель, препараты с отхаркивающим действием: отвары листьев мать-и-мачехи, чабрец, подорожник.

У наших бабушек и мам очень популярны такие народные процедуры, как компрессы, укутывания, ингаляции в домашних условиях и горчичники. Елена Бурак:

Это все может навредить. Мы не рекомендуем использовать такие тепловые процедуры, если у человека температура выше 38 °C. Наталья Тихон:

За счет тепла расширяются сосуды и, наоборот, усиливается отек. На смену паровым ингаляциям сейчас пришли небулайзеры. Небулайзеры, размеры частиц разные, ингалируются лекарства разные, которые назначает доктор. Благодаря небулайзеру можно довести разные частицы в определенный очаг. Это меньше вероятности и ожога, и ларингоспазма, как после обычной паровой ингаляции.

Баня, сауна, прогревание ног – все это может привести к обезвоживанию, что нежелательно допускать при вирусной инфекции. Елена Бурак:

Не надо забывать про клюквенный морс, смородиновые отвары и настои, также отвар шиповника очень полезен. У людей, у которых нет аллергии, мы рекомендуем чай с медом, с лимоном, с имбирем.