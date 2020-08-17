За 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов. Вот какая уникальная коллекция книжных закладок есть у белоруски

Новости Беларуси. В Браславском районе коллекционер создала музей книжных закладок в собственном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Булкина за 55 лет собрала более 10 тысяч экспонатов, привезла их из 62 стран мира. Разнообразие материалов удивляет – кость, кожа, шелк, дерево, бисер.

Елена Булкина, коллекционер:

Когда была найдена библиотека Ашшурбанипала, клинописная библиотека (книга там имела вид корзины с клинописными табличками), один ученый – Оушен – заметил, что самые важные и значимые места – он находил сколы или пометки краской. Перескакиваем в наши времена. Интернет без закладок и ссылок – что бы мы там находили с вами? Собственно говоря, закладка – это не столько книжный атрибут, сколько атрибут процесса чтения.

Елена побывала в гостях у известного нидерландского букмаркера – так называют коллекционеров-закладочников. Он собрал 117 тысяч экспонатов и занесен в Книгу рекордов Гинесса. Желание создать собственный музей у белоруски появилось после этой встречи.

Елена Булкина:

Волею случая, не знаю, волею Бога меня судьба привела в этот район. И я влюбилась, поняла, что это мой второй дом. Я могу себя назвать счастливым человеком. Я имею свой дом, вокруг меня окружающая природа замечательная, замечательные люди. Возможность уделить внимание своей коллекции, вырастить себе свой урожай. В общем, спасибо Беларуси, что так хорошо меня приняла.