В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ

Новости Беларуси. Мирные митинги 17 августа проходят по всей столице. Один из таких организовался и у стен здания телевидения на Коммунистической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выстроились у парадного выхода телеканалов СТВ и ОНТ. Сюда же прибыли и представители штабов экс-кандидатов в президенты.