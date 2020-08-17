В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ

Новости Беларуси. Мирные митинги 17 августа проходят по всей столице. Один из таких организовался и у стен здания телевидения на Коммунистической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мирные митинги 17 августа проходят по всей столице. Один из таких организовался и у стен здания телевидения на Коммунистической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди выстроились у парадного выхода телеканалов СТВ и ОНТ. Сюда же прибыли и представители штабов экс-кандидатов в президенты.
Собрание носит сугубо мирный характер, люди свободно высказывают своё мнение и скандируют уже привычные лозунги.