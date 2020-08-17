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В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ

17 августа 2020 10:48
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Новости Беларуси. Мирные митинги 17 августа проходят по всей столице. Один из таких организовался и у стен здания телевидения на Коммунистической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ-1

В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ-3

В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ-5

Люди выстроились у парадного выхода телеканалов СТВ и ОНТ. Сюда же прибыли и представители штабов экс-кандидатов в президенты.  

В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ-8

В Минске проходят мирные митинги: один из них у здания телеканалов СТВ и ОНТ-10

Собрание носит сугубо мирный характер, люди свободно высказывают своё мнение и скандируют уже привычные лозунги.  

# Акции протеста # общество

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