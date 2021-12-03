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Неформальную организацию «Супрацiў» признали террористической

03 декабря 2021 16:25
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Новости Беларуси. В Минске стали известны новые подробности преступной деятельности «Супрацiва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По факту участия в неформальной организации возбуждено уголовное дело.

Напомним, «Супраціў» злоумышленники создавали для разворачивания террористической деятельности. В этой организации состояли радикально настроенные люди, которые подстрекали к массовым беспорядкам и устрашению мирных белорусов. Экстремисты для выполнения своих преступных замыслов использовали Telegram-каналы и закрытые чаты.

Неформальную организацию «Супрацiў» признали террористической-1

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# Интернет # общество # Фотофакт

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