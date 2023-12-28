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Дед Мороз и Снегурочка встречали пассажиров Минского метрополитена

28 декабря 2023 10:50
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Атмосфера праздника повсюду, как и чудеса. Неожиданный сюрприз сегодня, 28 декабря, ждал пассажиров Минского метрополитена. На станции Октябрьская жителей и гостей города встречали Дед Мороз со Снегурочкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз и Снегурочка встречали пассажиров Минского метрополитена-1

С наступающим Новым годом тебя, очаровашка!

Дед Мороз и Снегурочка встречали пассажиров Минского метрополитена-4

В зимних волшебников на время превратились работники метро, чтобы порадовать пассажиров и поздравить их с наступающим Новым годом. Для всех подготовили небольшие сладкие подарки. Встрече с главными героями праздника радовалась не только детвора, но и взрослые. Ведь в эти дни каждому хочется поверить в сказку и, пусть на мгновение, почувствовать себя ребенком.

В новогоднюю ночь поезда в минском метро будут ходить с интервалом от 6 до 10 минут.

# Новый год # общество

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