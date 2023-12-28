Дед Мороз и Снегурочка встречали пассажиров Минского метрополитена

Атмосфера праздника повсюду, как и чудеса. Неожиданный сюрприз сегодня, 28 декабря, ждал пассажиров Минского метрополитена. На станции Октябрьская жителей и гостей города встречали Дед Мороз со Снегурочкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зимних волшебников на время превратились работники метро, чтобы порадовать пассажиров и поздравить их с наступающим Новым годом. Для всех подготовили небольшие сладкие подарки. Встрече с главными героями праздника радовалась не только детвора, но и взрослые. Ведь в эти дни каждому хочется поверить в сказку и, пусть на мгновение, почувствовать себя ребенком.