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Новости по тегу #Сергей Квачан

В Президентской библиотеке Беларуси представили экспозицию, посвящённую 80-летию Великой Победы
18 апреля 2025 10:40

В Президентской библиотеке Беларуси представили экспозицию, посвящённую 80-летию Великой Победы

В Президентской библиотеке открылась экспозиция, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России
28 марта 2025 13:36

В Президентской библиотеке открылась экспозиция, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России

Александр Лукашенко подарил Президентской библиотеке более 160 изданий из личной коллекции
28 декабря 2023 10:54

Александр Лукашенко подарил Президентской библиотеке более 160 изданий из личной коллекции

III Статут ВКЛ 10 декабря представили в Президентской библиотеке Республики Беларусь
10 декабря 2015 17:14

III Статут ВКЛ 10 декабря представили в Президентской библиотеке Республики Беларусь