Новости по тегу #Сергей Квачан

Выставка включает трофейные книги и издания, вернувшиеся из плена, а также уникальные карты и редкие фотографические коллекции.
О развитии двусторонних отношений специалисты собрали множество интересных фактов: от документов нормативно-правовой базы до публикаций СМИ, которые отражают ключевые события в становлении Союзного государства.
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