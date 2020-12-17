Александр Лукашенко: пневмонии у нас сокращаются, я полон оптимизма, что нам удастся это сдержать

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. В Минск он прибыл в качестве спецпосланника Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости стороны тепло приветствовали друг друга. Клаудио Гуджеротти хорошо знаком и с Александром Лукашенко, и с нашей страной. Более трех лет он представлял интересы Ватикана в Минске в должности апостольского нунция. После служения в нашей стране получил назначение сначала в Украине, а потом в Великобритании. Белорусский лидер подчеркнул: в Беларуси архиепископу всегда рады.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вас как человека, который здесь оставил хороший след после своей службы (вы все-таки провели не один год здесь) с великим удовольствием готовы принять. Служение Гуджеротти в Минске запомнилось активизацией контактов со Святым престолом. Весной 2016 года состоялся визит Александра Лукашенко в Ватикан, а в Минске появилось новое здание нунциатуры. Нынешний приезд архиепископа в Беларусь Президент назвал хорошим знаком. Архиепископ пообещал передать понтифику теплые слова от белорусского лидера и отметил: Франциск хотел бы встречать рождественские праздники вместе с верующими, но строгие карантинные ограничения не позволят это сделать. А вот Президент настроен оптимистично: Беларусь успешно справляется со второй волной пандемии.

– Можно?

– Как вы сейчас сочтете нужным.

– Я вам скажу, что это Ватикан говорит, что это обязательно, поэтому я…

– Всегда священнослужители, и православные, и католической церкви, христиане, заявляли о том, что все во власти Господа Бога. Мы же от этого не оказываемся. Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек