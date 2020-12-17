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Александр Лукашенко: пневмонии у нас сокращаются, я полон оптимизма, что нам удастся это сдержать

17 декабря 2020 13:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти. В Минск он прибыл в качестве спецпосланника Папы Римского Франциска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости стороны тепло приветствовали друг друга. Клаудио Гуджеротти хорошо знаком и с Александром Лукашенко, и с нашей страной. Более трех лет он представлял интересы Ватикана в Минске в должности апостольского нунция. После служения в нашей стране получил назначение сначала в Украине, а потом в Великобритании. Белорусский лидер подчеркнул: в Беларуси архиепископу всегда рады.

Александр Лукашенко: пневмонии у нас сокращаются, я полон оптимизма, что нам удастся это сдержать-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вас как человека, который здесь оставил хороший след после своей службы ы все-таки провели не один год здесь) с великим удовольствием готовы принять.

Служение Гуджеротти в Минске запомнилось активизацией контактов со Святым престолом. Весной 2016 года состоялся визит Александра Лукашенко в Ватикан, а в Минске появилось новое здание нунциатуры. Нынешний приезд архиепископа в Беларусь Президент назвал хорошим знаком.

Архиепископ пообещал передать понтифику теплые слова от белорусского лидера и отметил: Франциск хотел бы встречать рождественские праздники вместе с верующими, но строгие карантинные ограничения не позволят это сделать. А вот Президент настроен оптимистично: Беларусь успешно справляется со второй волной пандемии.

Александр Лукашенко: пневмонии у нас сокращаются, я полон оптимизма, что нам удастся это сдержать-4

Можно?
– Как вы сейчас сочтете нужным.
– Я вам скажу, что это Ватикан говорит, что это обязательно, поэтому я…
– Всегда священнослужители, и православные, и католической церкви, христиане, заявляли о том, что все во власти Господа Бога. Мы же от этого не оказываемся.

Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек

Александр Лукашенко: пневмонии у нас сокращаются, я полон оптимизма, что нам удастся это сдержать-7

– Конечно, нет. Конечно, нет.
– Поэтому все у него в руках. Конечно, там, где нужно предостерегаться, нужно предостерегаться. Но нам есть чему порадоваться на утро сегодняшнее: мы уже в течение двух недель, тьфу-тьфу-тьфу, спасибо Господу, не прирастаем. Мы уже остановились на какой-то отметке, а пневмонии, что главное, у нас сокращаются по 20, 30, 40 человек за сутки. Поэтому я так полон оптимизма, что все-таки нам удастся это сдержать.

Беларусь всегда была привержена укреплению сотрудничества с Ватиканом. Об этом говорил Александр Лукашенко, принимая в ноябре верительные грамоты нового апостольского нунция.

Римско-католическая церковь – вторая по количеству верующих конфессия в нашей стране.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Клаудио Гуджеротти # Фотофакт

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