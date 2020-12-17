Прямой эфир

Какие медучреждения Беларуси возвращаются к привычному режиму?

17 декабря 2020 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ряде регионов Беларуси медучреждения возвращаются к привычному режиму. Так, в Брестской областной больнице ряд отделений в ближайшие дни возобновят работу по профилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Какие медучреждения Беларуси возвращаются к привычному режиму?-1

С 21 декабря прием пациентов с COVID прекращает и хирургический корпус Витебского онкодиспансера. Также прекращается госпитализация пациентов на долечивание пневмоний в реабилитационный центр «Железняки» областного кардиоцентра. После обработки в центре будет проводиться реабилитация пациентов после пневмоний. Эпидобстановка в Могилевской области также позволяет восстановить работу в некоторых учреждениях.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Тарасенко: надеюсь, к концу декабря мы всё-таки выйдем на плато, затем пойдёт постепенное снижение
17 декабря 2020 11:38

Александр Тарасенко: надеюсь, к концу декабря мы всё-таки выйдем на плато, затем пойдёт постепенное снижение

Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек
17 декабря 2020 10:36

Александр Лукашенко: я всегда говорил, что нынешний Папа Римский Франциск – это народный человек

Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского
17 декабря 2020 08:46

Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского