Какие медучреждения Беларуси возвращаются к привычному режиму?

Новости Беларуси. В ряде регионов Беларуси медучреждения возвращаются к привычному режиму. Так, в Брестской областной больнице ряд отделений в ближайшие дни возобновят работу по профилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 21 декабря прием пациентов с COVID прекращает и хирургический корпус Витебского онкодиспансера. Также прекращается госпитализация пациентов на долечивание пневмоний в реабилитационный центр «Железняки» областного кардиоцентра. После обработки в центре будет проводиться реабилитация пациентов после пневмоний. Эпидобстановка в Могилевской области также позволяет восстановить работу в некоторых учреждениях.