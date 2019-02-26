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Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей

26 февраля 2019 18:56
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Новости Беларуси. Перекресток улиц Максима Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей-1

Здесь меняют подземные инженерные сети. Помимо заторов есть и приятные новости.

Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей-4

После ремонта на участке от моста через Свислочь до Суворовского училища появится дополнительная полоса для движения.

Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей-7

Об изменениях в ближайшие два месяца в видеоматериале Вадима Смоляка.

Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей-10

Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей-12

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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