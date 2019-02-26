Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей

Новости Беларуси. Перекресток улиц Максима Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Перекресток улиц Максима Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь меняют подземные инженерные сети. Помимо заторов есть и приятные новости.
После ремонта на участке от моста через Свислочь до Суворовского училища появится дополнительная полоса для движения.
Об изменениях в ближайшие два месяца в видеоматериале Вадима Смоляка.