Перекрёсток улиц Богдановича и Купалы в Минске частично закрыли на ремонт. Какие изменения ждут водителей

Новости Беларуси. Перекресток улиц Максима Богдановича и Янки Купалы частично закрыли на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь меняют подземные инженерные сети. Помимо заторов есть и приятные новости.

После ремонта на участке от моста через Свислочь до Суворовского училища появится дополнительная полоса для движения.