Гигантская люстра в виде Солнечной системы и часы в подарок президентам: показываем работы мастера из Станьково

Дом Андрея Мартынюка – настоящий музей. Причём, экскурсия начинается ещё на входе, рассказали в программе «Центральный регион».

Снаружи здание напоминает машину времени, все механизмы постоянно в движении.

Внутри сказка продолжается. От количества авторских работ глаза разбегаются. Узнать точное время здесь можно из любого конца дома. Для того чтобы сосчитать все часы, не хватит пальцев. Обычных вариантов здесь не найдёшь. У каждой работы – своя задумка, обязательно с изюминкой.

Андрей Мартынюк, мастер народных промыслов:

Я часы деревянные начал делать более 30 лет назад. Лет 15 мне понадобилось для того, чтобы делать часы, чтобы не возникало нюансов. Работу хочется развивать. Придумываю новые вещи: часы с боем, часы с подвижной площадкой. Или часы, которые работают от металлических шариков. Часы с вечным календарем.

Но отнюдь не все изделия Андрея тикают. Мастер может сделать из дерева всё, что угодно. Есть настольные лампы, сувениры. Пожалуй, самый яркий объект в доме – гигантская люстра в виде Солнечной системы. Андрей Мартынюк:

Это пробный вариант для отработки механики. Потому что расчёты – это одно, а при изготовлении всегда возникают какие-то нюансы. А дальше будут уже более серьезные варианты. Есть уже заказы и из Москвы, Санкт-Петербурга для оформления кафе. Люди хотят люстру в виде Солнечной системы. Вот эти «снежинки» – это кольцо астероидов между Марсом и Юпитером. Когда-то это была ещё одна планета, но она разрушилась и образовала кольцо астероидов. Звёздная тематика всё равно связана с часами. И все наши часы подчинены движению планет.

В какие страны уехали Ваши работы? Андрей Мартынюк:

Когда межправительственные делегации отправляются за границу, часто обращаются ко мне за какой-то продукцией. Чаще это большие часы, чтобы подарить президентам, министрам. Это и Средняя Азия, СНГ, Прибалтика, Польша, ОАЭ, Израиль – в принципе, весь земной шар! В Африке – мало. Только в Египте, по-моему, есть. Даже в Австралии есть мои часы, в Венесуэле, США, очень много в Европе.

Даже ёлка, которую, кстати, уже нарядили – также деревянная ручная работа. Вот уже 5 лет она – главное новогоднее украшение в семье творца.

Андрей Мартынюк:

А какая должна быть ёлка? Она же и так деревянная! Механизм некоторых работ впечатляет своей сложностью исполнения. Не удивительно, ведь по специальности Андрей – инженер. Все детали – полностью деревянные, каждую из них мастер делает вручную.

Андрей Мартынюк:

Все детали сделаны на моих станках, они тоже самодельные. Есть в арсенале ЧПУ фрезерный станочек и станок лазерной резки. Конструкция вся полностью моя. Сам собирал, покупал какие-то комплектующие. Я их использую, чтобы ускорить процесс работы. Часто заказы я принимаю на конкретную тематику. Тогда это может занять от 4 месяцев до года. Но если я делаю конструкцию, которая уже была изготовлена однажды, или для экспозиции в музей, то это занимает около 3 месяцев – большие часы.

Кроме занятий творчеством в своей домашней мастерской, Андрей работает методистом в районном центре народного творчества. Здесь даже есть постоянная экспозиция, посвящённая автору. Во главе выставки особая гордость мастера – кинетический театр. На 4 сценах – главные народные праздники страны в исполнении необычных «живых» кукол.