По дорогам Гродненской области пройдут колонны военной техники

Новости Беларуси. В связи с комплексным тактическим учением на Гродненском направлении в ближайшие дни пройдет военная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны опубликовало маршруты, по которым будут двигаться колонны.