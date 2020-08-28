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По дорогам Гродненской области пройдут колонны военной техники

28 августа 2020 08:14
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Новости Беларуси. В связи с комплексным тактическим учением на Гродненском направлении в ближайшие дни пройдет военная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны опубликовало маршруты, по которым будут двигаться колонны.

По дорогам Гродненской области пройдут колонны военной техники-1

Тактические учения проходят в Беларуси. В составе расчётов – срочники и граждане из резерва

По дорогам Гродненской области пройдут колонны военной техники-3

В ведомстве отмечают, что жители населенных пунктов и водители должны быть предельно внимательными на данных участках дорог, принимая во внимание сложившиеся погодные условия.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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