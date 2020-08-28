По дорогам Гродненской области пройдут колонны военной техники

Новости Беларуси. В связи с комплексным тактическим учением на Гродненском направлении в ближайшие дни пройдет военная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минобороны опубликовало маршруты, по которым будут двигаться колонны.
Новости Беларуси. В связи с комплексным тактическим учением на Гродненском направлении в ближайшие дни пройдет военная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минобороны опубликовало маршруты, по которым будут двигаться колонны.
В ведомстве отмечают, что жители населенных пунктов и водители должны быть предельно внимательными на данных участках дорог, принимая во внимание сложившиеся погодные условия.