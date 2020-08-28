Александр Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в первую очередь при решении вопросов работы тех или иных предприятий его волнуют люди – работники производств – и их зарплаты. Это глава государства подчеркнул 28 августа во время поездки в Оршу, где он посещает предприятие по производству сыров ООО «Савушкин-Орша», сообщает БЕЛТА.

По прилете глава государства поинтересовался работой предприятия и перспективами его развития. Современное производство постепенно наращивает мощности, а значит, нуждается как в дополнительных рабочих руках, так и в сырье.

Сейчас в Орше действует еще и завод плавленых сыров, имея существенные долги. При этом объемы продукции завода в нынешних условиях легко заместить, а люди в настоящее время там получают зарплату в среднем на треть ниже, чем в ООО «Савушкин-Орша». Было отмечено, что уже готовых специалистов есть возможность трудоустроить на новое предприятие, обеспечив рост их доходов. Более того, высвободится определенный объем сырья. Александр Лукашенко поручил до конца года детально проработать вопрос, решить, нужно ли сохранять старое производство, что делать с долгами, за счет каких источников их погашать.

При этом Президент подчеркнул: главное – это доходы людей, высокоэффективные рабочие места.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волнуют люди. Мы не должны людей бросать. Садитесь и решайте этот вопрос. Мы должны с 1 января работать так, как надо. Вплоть до того, что, если нужно будет, задействовать Могилевскую область – край для сырьевой зоны.