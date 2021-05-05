Привлечено свыше 70 млн долларов инвестиций. Советский район признали лучшим районом Минска

Новости Беларуси. Экспорт, товарооборот, энергосбережение и строительство жилья. По итогам социально-экономического развития в 2020 году Советский район стал лучшим в Минске и занесен на Республиканскую доску Почета, сообщили в программе «Столичные подробности».

С успехом руководство администрации и трудовых коллективов поздравил мэр Минска Владимир Кухарев и вручил почетные грамоты. Причем таких высоких результатов здесь достигают уже третий год подряд. В прошлом году организациями района привлечено свыше 70 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Выполнены показатели и по экспорту товаров, том числе в страны Европейского союза, и экспорту услуг в Китай. Предприятия поставляют продукцию в 84 страны мира. За год создано почти 2,5 тысячи новых рабочих мест. Выросла и заработная плата.

Елена Колонтаева, директор торгового предприятия:

Мы и открываем новые предприятия, мы прирастаемся, расширяемся, вот сейчас мы открыли, буквально несколько дней назад, неделю назад, новый магазин. Полторы тысячи метров плюс 35 рабочих мест дополнительно в этом году, в начале. Прибыль, рентабельность хорошая. Это все составляющие успеха людей. Зарплата повысится уже достаточно так неплохо в этом году.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Мы по итогам 2020 года добавили 8 % промышленного производства. Если брать итоги работы за первый квартал 2021 года, то, я хочу сказать, здесь тоже большинство показателей, доведенных нами, выполняется. И, конечно же, много проблемных вопросов, которые нам придется решать. Это в первую очередь объемы строительно-монтажных работ, которые мы не должны снизить, это прямые иностранные инвестиции. Понятно, что над этим надо работать, я думаю, что нам по плечу выполнение и этих задач.