«Одно из самых популярных – это видео о республиканском автопробеге». О чём белорусский блогер ведёт свой YouTube-канал

Эта девушка держит руку на пульсе белорусских событий и отражает все это в своем видеоблоге. Еще она врач, волонтер и поклонница стиля бохо и гранж.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогер – Стюша Тайм.
Какие самые популярные видео на вашем YouTube-канале, который называется «Люблю Беларусь»?
Стюша Тайм, блогер:
Одно из самых популярных видео – это видео о недавнем событии, республиканском автопробеге. Что такое автопробег? Это в первую очередь впечатления, эмоции, это встреча с патриотами Родины, с единомышленниками, именно поэтому эти видеоролики выстреливают.
Полную версию интервью смотрите в данном видеоматериале.