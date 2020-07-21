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В заказнике «Озёры» появилась экотропа для людей с ограниченными возможностями

21 июля 2020 08:39
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Новости Беларуси. Учитывая интересы обитателей заказника «Озеры» (а это около тысячи видов растений и животных), найти баланс человек – природа получилось довольно быстро, рассказали в проекте «Сделано».

В заказнике «Озёры» появилась экотропа для людей с ограниченными возможностями-1

Специалисты разделили территорию на зоны, подходящие активным туристам, любителям фотоохоты, гостям с детьми.

В заказнике «Озёры» появилась экотропа для людей с ограниченными возможностями-4

Ольга Янчуревич, кандидат биологических наук:
Нам есть что показать людям, которые живут на территории нашей страны. Одна экологическая тропа в заказнике «Озеры» протяженностью 3,5 километра. Эту тропу ежегодно посещают более 20 тысяч туристов.

Разработана новая тропа «Прикосновение к природе». Она появилась совершенно недавно в заказнике для людей с ограниченными возможностями и для детей. На ней проводятся тематические экскурсии, отдельные уроки на природе, имеются специальные флеш-плееры, которые могут получить экскурсанты и самостоятельно пройти по этой тропе.

# Туризм # общество # Ольга Янчуревич # Фотофакт

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