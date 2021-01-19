В Беларуси началась вакцинация медиков от коронавируса. Прививки получат более 19 тысяч человек

Новости Беларуси. В Беларуси начинается вакцинация медработников против коронавируса. В первую очередь прививать будут тех, кто находится в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности на этом этапе прививки получат более 19 тысяч медиков.

Поликлиники уже получили партии препарата «Спутник V» – это пока единственная зарегистрированная вакцина в Беларуси против коронавируса. По регионам ее распределили в зависимости от заявок. Ранее в Минздраве сообщили, что все необходимое оборудование для транспортировки вакцины в Беларуси закуплено. Создана также система хранения вакцины.