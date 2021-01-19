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В Беларуси началась вакцинация медиков от коронавируса. Прививки получат более 19 тысяч человек

19 января 2021 08:21
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Новости Беларуси. В Беларуси начинается вакцинация медработников против коронавируса. В первую очередь прививать будут тех, кто находится в зоне риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности на этом этапе прививки получат более 19 тысяч медиков.

В Беларуси началась вакцинация медиков от коронавируса. Прививки получат более 19 тысяч человек-1

Поликлиники уже получили партии препарата «Спутник V» – это пока единственная зарегистрированная вакцина в Беларуси против коронавируса. По регионам ее распределили в зависимости от заявок. Ранее в Минздраве сообщили, что все необходимое оборудование для транспортировки вакцины в Беларуси закуплено. Создана также система хранения вакцины.

В Беларуси началась вакцинация медиков от коронавируса. Прививки получат более 19 тысяч человек-4

Добавим, начинать массовую вакцинацию с работников здравоохранения – распространенная в мире практика. По этому пути пошли многие страны.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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