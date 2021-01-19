Подготовка к дачному сезону зимой. Шесть действий, которые можно сделать уже сейчас

Январь – самое время начать активную подготовку к дачному сезону. И если бывалые цветоводы-огородники, пока идет снег, составляют план действий, а многие даже начали действовать, то новички не всегда знают, с чего же начать. Мы подскажем.

Если вы еще не купили семена, то сейчас самое время заняться этим вопросом, ведь чем ближе к посевной – тем меньше выбор. Но до похода в садовый центр, чтобы не хватать все подряд, желательно продумать, какие культуры вам точно нужны. А приобретая семена, важно обращать внимание на срок их годности. Лучше брать с запасом.

Сейчас можно также приобрести грунт или популярные нынче торфотаблетки и емкости для посева. Ведь чтобы вырастить многие растения, высевать семена нужно на рассаду уже в январе-феврале.

Из цветочных культур, чтобы получить ранее и пышное цветение, уже можно сеять бегонию вечноцветущую, эустому, примулу, садовую гвоздику и, конечно, лобелию и петунию.

Огородники в эти два месяца зимы могут приступать к посеву земляники садовой, перца, томатов, баклажанов, лука-порея и сельдерея. Залог здоровой рассады – правильная агротехника, в том числе досвечивание всходов. Помните, растения, которые планируете выращивать в открытом грунте, а не в теплице, высевают на рассаду позже.

В январе, когда садовых хлопот еще немного, можно заняться закупкой необходимых удобрений, а также подготовиться к защитным мероприятиям. Изучайте предложения на рынке и выберите необходимые для себя позиции. Помните, что подкормку многих культур, как и профилактические обработки от болезней и вредителей, нужно начинать в начале вегетации. И лучше, если к началу весны у вас уже будут закуплены необходимые препараты. Также необходимо учесть и удобрения для рассады.

Еще один момент, который нельзя оставить сейчас без внимания – зимний сад с обилием снега. Если есть возможность добраться до участка, обязательно стряхните тяжелые снежные шапки с веток хвойных и других растений. Это снизит риск повреждения деревьев и кустарников.