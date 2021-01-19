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Александр Лукашенко о белорусских спасателях: эту службу выбирают самые мужественные, отважные люди

19 января 2021 08:49
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Новости Беларуси. Для них не существует чужой беды, и, чтобы выполнить долг, они часто рискуют собственной жизнью. У белорусских спасателей профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление действующим сотрудникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям направил Президент Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко о белорусских спасателях: эту службу выбирают самые мужественные, отважные люди-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Эту службу выбирают самые мужественные, отважные и самоотверженные люди. Вы всегда там, где опасно. Цель и смысл вашей работы спасенные человеческие жизни, результат уверенность белорусов в собственной защищенности и безопасности. Белорусские спасатели, приходя на помощь по первому зову, проявляя смелость и героизм при исполнении служебного долга, достойно продолжают дело многих поколений своих предшественников.  

Александр Лукашенко о белорусских спасателях: эту службу выбирают самые мужественные, отважные люди-4

Особую признательность Президент выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям и заложившим основы его дальнейшего развития. Глава государства поблагодарил спасателей за службу, пожелал новых успехов во имя мира и безопасности нашей родной Беларуси.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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