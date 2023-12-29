Лукашенко пообещал дать мастер-класс по готовке драников: «Я его должен научить сам»

Строить крупные белорусские торговые дома в городах России – такое поручение главы государства 29 декабря прозвучало в Минске. Александр Лукашенко посетил «Першы нацыянальны гандлёвы дом». В него превратили мозоливший глаза более десятилетия долгострой – не без подсказки главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в столице есть достопримечательность, пройдясь по которой можно совершить путешествие по всей Беларуси и буквально за пару часов побывать во всех брендовых магазинах каждого региона. В целом получился общенациональный молл.

По торговому центру разносятся ароматы древесины – можно и домик, и мебель для сада присмотреть, а покупку обдумать в кафе национальной кухни, где вкусно готовят – проверено участниками сегодняшнего мероприятия, вот только повару в приготовлении драников по-президентски еще предстоит повысить мастерство.