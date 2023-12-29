Рекордный урожай кукурузы, новые рабочие места и не только. Каких успехов достигла Минщина в 2023-м?

В 2023 году Минская область стала лидером страны по многим основным экономическим показателям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В цифрах выглядит так: по надоям получили более 6,5 тысячи литров молока на одну корову. Самый большой каравай тоже у аграриев центрального региона. Порядка полутора тысяч тон зерна в закромах, без учета кукурузы.

2023 год для Минской области был особенным, потому что стал юбилейным. Области – 85! И подарки жители региона получили соответствующие, весомые, как и каравай. Минщина стала абсолютным лидером в валовом сборе зерновых и зернобобовых культур. Хлеборобы справились со всеми сложностями и капризами погоды. Ставку сделали на кукурузу.

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома: Мы смогли возместить недобор зерна, который не получили из-за засухи, тем, что набрали 650 тысяч тонн кукурузы, чего в истории Минщины не было никогда. Это самый большой урожай со средней урожайностью 92 центнера с гектара, что очень неплохо и самый высокий урожай за все последние годы.

Новый импульс для развития получил и животноводческий сектор. По итогам годам в области возвели 30 молочно-товарных комплексов. И здесь снова рекорд! Надой составил более 6,5 тысячи литров молока на одну корову. На достижениях не останавливаются – впереди новые ступеньки, в том числе что касается переработки. На днях в Копыльском районе открылась линия по производству сухого быстрорастворимого молока. Востребованный товар пойдет в реализацию как на внутренний, так и на внешний рынок.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Почему мы делаем ставку на сухие продукты? Сухие продукты нам позволяют с минимальными потерями проходить вот эти этапы из-за длительности сроков хранения этих продуктов и условий хранения. Что тоже немаловажно, это тот товар, который можно продавать по всему миру.

Снижение затрат, стабильная работа внутреннего рынка и расширение производственного потенциала – это основные приоритеты экономического развития области. В 2023 объем инвестиций вырос, как и средняя заработная плата.