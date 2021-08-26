«Это будет шаг вперёд, я считаю». Президент одобрил планы по созданию госкорпорации на базе «Белгоспищепрома»

Интересовало Президента и мнение главы «Белгоспищепрома» по поводу наметившейся тенденции в правительстве по созданию госкорпораций. В чем разница между структурами, корпорацией и концерном, и какую выгоду от этого можно получить? Ведь реформа ради реформы – пустое дело. Любые изменения должны приносить результат. И прежде всего финансовый.

Эта встреча была запланирована давно, ведь структура важная. Концерн – основной производитель пищевой продукции в Беларуси. Ко всему, руководитель в должности всего полтора года. Это еще один повод встретиться с Анатолием Бубеном – узнать результаты проделанной работы.

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Это будет шаг вперед, я считаю. И Президентом этот вопрос был поддержан. Он сказал экономически рассчитать целесообразность – что будет иметь государство от этого шага. Я докладывал о том, что корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию. Будет возможность открывать уже крупные представительства в разных регионах мира. Мы ведем работу. И указ даже Президента – практически проект готов. Я его обещал в Совмин представить 1 сентября. Это будет сделано. Президент сказал: если экономически это будет целесообразно, то с нового года должна уже работать новая корпорация пищевой промышленности.

Работает концерн в тесной связке с сельхозпредприятиями, получая от них сырье. И здесь Президент обратился с вопросом к Александру Субботину: не обижают ли они своих «поставщиков»? Чего быть, конечно же, не должно – отметил Александр Лукашенко.