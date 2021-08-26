«Позволит смотреть, что ребёнку можно, а что нельзя употреблять в пищу». Что нового появится в школах?

Новости Беларуси. 26 августа о готовности учреждений образования к началу учебного года шла речь в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор охватил сразу несколько важных вопросов: наличие материально-технической базы, учебных пособий и, конечно же, безопасность самих учащихся. Вице-премьер Игорь Петришенко сообщил о том, как государство оказывает помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Сейчас идет мониторинг работы школьных базаров, необходимого ассортимента школьной продукции и контроль цен. И не менее важный аспект – организация питания детей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Определенную корректировку Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования внесло. Слышали, видели, что Минск идет в плане того, что будут соответствующие QR-коды введены в школах. И это позволит действительно смотреть, что ребенку можно, а что нельзя употреблять в пищу. Поэтому мы в плане цифровой соответствующей отработки параметров организации питания тоже продвигаемся. И Минск здесь находится в таком пилотном аспекте отработки.