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«Позволит смотреть, что ребёнку можно, а что нельзя употреблять в пищу». Что нового появится в школах?

26 августа 2021 12:28
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Новости Беларуси. 26 августа о готовности учреждений образования к началу учебного года шла речь в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Позволит смотреть, что ребёнку можно, а что нельзя употреблять в пищу». Что нового появится в школах?-1

Разговор охватил сразу несколько важных вопросов: наличие материально-технической базы, учебных пособий и, конечно же, безопасность самих учащихся. Вице-премьер Игорь Петришенко сообщил о том, как государство оказывает помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Сейчас идет мониторинг работы школьных базаров, необходимого ассортимента школьной продукции и контроль цен. И не менее важный аспект – организация питания детей.

«Позволит смотреть, что ребёнку можно, а что нельзя употреблять в пищу». Что нового появится в школах?-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Определенную корректировку Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования внесло. Слышали, видели, что Минск идет в плане того, что будут соответствующие QR-коды введены в школах. И это позволит действительно смотреть, что ребенку можно, а что нельзя употреблять в пищу. Поэтому мы в плане цифровой соответствующей отработки параметров организации питания тоже продвигаемся. И Минск здесь находится в таком пилотном аспекте отработки.

«Позволит смотреть, что ребёнку можно, а что нельзя употреблять в пищу». Что нового появится в школах?-7

Приняты меры и для укомплектования учебных аудиторий, кабинетов. Оценили и готовность спортивных объектов. Хорошая физическая подготовка – это в первую очередь здоровье детей, поэтому и спортивные залы, и стадионы должны быть готовы к началу учебного года в обязательном порядке.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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