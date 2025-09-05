В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи

Получить бесплатную консультацию опытных юристов. В Национальном центре защиты персональных данных открыты два отдельных офиса бесплатной правовой помощи, где эксперты разбирают конкретные случаи нарушения закона в области оборота личной информации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток запросов от населения разнообразен. От законности видеосъемки в публичных местах до распространения личных сведений в социальных сетях. Граждане, столкнувшиеся с навязчивой рекламой, «холодными звонками» или сбором излишних персональных данных, смогли получить квалифицированные консультации. Каждый случай разбирается индивидуально.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Мы видим повышение сознания наших граждан, повышение правовой культуры. Люди чаще обращаются в Национальный центр защиты персональных данных за защитой своих прав. Только в текущем году уже поступило около 370 жалоб в центр. Достаточно высокий процент удовлетворенности – более 50 %. Параллельно работает и офис для предпринимателей. Представители компаний могут проконсультироваться по вопросам применения законодательства, трансграничной передаче данных. Также центром организована встреча с белорусскими и российскими экспертами, где обсудили правовые вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта.