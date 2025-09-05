Прямой эфир

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи

05 сентября 2025 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Получить бесплатную консультацию опытных юристов. В Национальном центре защиты персональных данных открыты два отдельных офиса бесплатной правовой помощи, где эксперты разбирают конкретные случаи нарушения закона в области оборота личной информации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи-2

Поток запросов от населения разнообразен. От законности видеосъемки в публичных местах до распространения личных сведений в социальных сетях. Граждане, столкнувшиеся с навязчивой рекламой, «холодными звонками» или сбором излишних персональных данных, смогли получить квалифицированные консультации. Каждый случай разбирается индивидуально.

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи-4

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
Мы видим повышение сознания наших граждан, повышение правовой культуры. Люди чаще обращаются в Национальный центр защиты персональных данных за защитой своих прав. Только в текущем году уже поступило около 370 жалоб в центр. Достаточно высокий процент удовлетворенности – более 50 %.

Параллельно работает и офис для предпринимателей. Представители компаний могут проконсультироваться по вопросам применения законодательства, трансграничной передаче данных. Также центром организована встреча с белорусскими и российскими экспертами, где обсудили правовые вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В Национальном центре защиты персональных данных работает 2 офиса бесплатной правовой помощи-6

Кирилл Лаптев, партнер юридической фирмы:
Люди в целом волнуются по поводу того, как искусственный интеллект может повлиять на их жизнь, как может повлиять в том числе на использование данных. И задача – во многом информировать о том, как это работает, что у нас на самом деле внедряются меры защиты. Наше законодательство в той или иной мере уже предусматривает систему для обеспечения их прав. И задача на перспективу, что в контексте развития этих технологий вместе с этим будет идти и вопрос о защите данных конкретных граждан, чтобы они понимали прозрачно, как обрабатываются в этих системах их информация.

Помимо работы с населением и организациями, Национальный центр защиты персональных данных активно развивает образовательные программы. Здесь прошли обучение около 12 тысяч слушателей, а более 35 тысяч специалистов приняли участие в различных просветительских мероприятиях.

# Андрей Гаев # Кирилл Лаптев

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусское гражданство получили 323 человека, среди которых 21 несовершеннолетний – указ Президента
05 сентября 2025 13:41

Белорусское гражданство получили 323 человека, среди которых 21 несовершеннолетний – указ Президента

Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк
05 сентября 2025 13:40

Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк

МИД Беларуси выразил протест Польше в связи с актом шпионажа
05 сентября 2025 13:37

МИД Беларуси выразил протест Польше в связи с актом шпионажа