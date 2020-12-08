«Это не повторение депутатского корпуса». Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом
Новости Беларуси. Общение с белорусскими медиками уже стало традицией рабочих поездок Президента в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания
От того, какие решения по этим вопросам примет народ, будет зависеть благополучие Беларуси в долгосрочной перспективе. В том числе необходимо правильно распределить полномочия. В связи с этим глава государства предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, а народных делегатов избирать на продолжительный срок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы снимаем некоторые обязанности с Президента, их же надо куда-то передавать. И в правительство, в парламент не годятся эти полномочия, коль мы у Президента забираем. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на пять лет. У нас сейчас оно проводится один раз в пять лет по решению Президента, а то будет в Конституции, если будет, если вы поддержите, записано.
Нам надо поднимать этот статус. Почему? Потому что, знаете, если «растворить» полномочия Президента, которые передаются парламенту, правительству в основном, губернаторам, министрам, если их «растворить», будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен какой-то орган, который бы мгновенно всех стабилизировал, а он будет выступать от имени народа, от трудовых коллективов уже. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут – 110 человек. А вот эти – им деньги никто платить не будет, это на общественных началах работа.