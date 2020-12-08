Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • «Это не повторение депутатского корпуса». Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

«Это не повторение депутатского корпуса». Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

08 декабря 2020 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общение с белорусскими медиками уже стало традицией рабочих поездок Президента в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания

От того, какие решения по этим вопросам примет народ, будет зависеть благополучие Беларуси в долгосрочной перспективе. В том числе необходимо правильно распределить полномочия. В связи с этим глава государства предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, а народных делегатов избирать на продолжительный срок. 

«Это не повторение депутатского корпуса». Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы снимаем некоторые обязанности с Президента, их же надо куда-то передавать. И в правительство, в парламент не годятся эти полномочия, коль мы у Президента забираем. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на пять лет. У нас сейчас оно проводится один раз в пять лет по решению Президента, а то будет в Конституции, если будет, если вы поддержите, записано.

«Это не повторение депутатского корпуса». Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом-4

Нам надо поднимать этот статус. Почему? Потому что, знаете, если «растворить» полномочия Президента, которые передаются парламенту, правительству в основном, губернаторам, министрам, если их «растворить», будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен какой-то орган, который бы мгновенно всех стабилизировал, а он будет выступать от имени народа, от трудовых коллективов уже. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут – 110 человек. А вот эти – им деньги никто платить не будет, это на общественных началах работа.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 60 лет на сцене и около сотни ролей. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Белла Масумян
08 декабря 2020 17:15

Почти 60 лет на сцене и около сотни ролей. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Белла Масумян

Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания
08 декабря 2020 16:55

Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания

«Имею хобби закидывать фейки». Что говорит человек, причастный к созданию нашумевшей статьи в шведском ETC
08 декабря 2020 16:49

«Имею хобби закидывать фейки». Что говорит человек, причастный к созданию нашумевшей статьи в шведском ETC