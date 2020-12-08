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Почти 60 лет на сцене и около сотни ролей. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Белла Масумян

08 декабря 2020 17:15
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Новости Беларуси. 8 декабря ушла из жизни одна из самых талантливых актрис нашего времени – народная артистка Беларуси Белла Масумян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 60 лет на сцене и около сотни ролей. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Белла Масумян-1

Соболезнования родным и близким выразил Александр Лукашенко, отметив, что память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Почти 60 лет на сцене и около сотни ролей. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Белла Масумян-4

Белла Масумян посвятила сцене почти 60 лет, сыграв около сотни ярких ролей. Нинка в «Проводах белых ночей», Варюха в «Поднятой целине», Маша в «Трех сестрах», Розовая дама и еще десятки самых разных образов. В одном из интервью она призналась, что просто не может жить без театра.

Почти 60 лет на сцене и около сотни ролей. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Белла Масумян-7

В последний путь актрису проводят со сцены Горьковского. Прощание запланировано на четверг, 10 декабря. Спектакли с ее участием отменены.

# Некролог # общество # Белла Масумян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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