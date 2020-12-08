Почти 60 лет на сцене и около сотни ролей. Ушла из жизни народная артистка Беларуси Белла Масумян

Новости Беларуси. 8 декабря ушла из жизни одна из самых талантливых актрис нашего времени – народная артистка Беларуси Белла Масумян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и близким выразил Александр Лукашенко, отметив, что память об этом искреннем и обаятельном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Белла Масумян посвятила сцене почти 60 лет, сыграв около сотни ярких ролей. Нинка в «Проводах белых ночей», Варюха в «Поднятой целине», Маша в «Трех сестрах», Розовая дама и еще десятки самых разных образов. В одном из интервью она призналась, что просто не может жить без театра.