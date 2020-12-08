Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Общение с белорусскими медиками уже стало традицией рабочих поездок Президента в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллектив Столбцовской ЦРБ к встрече с главой государства подготовился основательно. Обсудили 8 декабря развитие райцентров, перспективы для молодых специалистов и расширение функционала местных клиник. Работники медучреждения поинтересовались событием, значимым для каждого жителя страны – предстоящим Всебелорусским народным собранием. Президент обозначил несколько важных тем, которые требуют обязательного обсуждения.
Очень бы хотелось услышать от вас, Александр Григорьевич, какие важные вопросы будут вынесены на обсуждение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое. Нам надо утвердить пятилетку – как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное – экономика, к чему мы будем стремиться. Дай бог, чтобы, конечно, добиться, но люди должны быть сориентированы на пять лет вперед, на что мы выйдем и что мы будем делать. Второй вопрос – политика. Вы сами его подкинули: вот Конституция и прочее. Конституция эта вас, может, даже не волнует, даже ее, молодую совсем девчушку, волнует, как будет развиваться районная больница. А будет ли у нее новый рентген-кабинет, а жилье? Вот что людей волнует. И на этот вопрос надо отвечать.
Это комплекс вопросов, возможно, появятся какие-то другие, но окончательно мы их сформулируем после рождественских праздников. В конце января – начале февраля проведем Всебелорусское народное собрание. Еще раз хочу подчеркнуть: я сторонник того, чтобы все решали вы.