Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое. Нам надо утвердить пятилетку – как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное – экономика, к чему мы будем стремиться. Дай бог, чтобы, конечно, добиться, но люди должны быть сориентированы на пять лет вперед, на что мы выйдем и что мы будем делать. Второй вопрос – политика. Вы сами его подкинули: вот Конституция и прочее. Конституция эта вас, может, даже не волнует, даже ее, молодую совсем девчушку, волнует, как будет развиваться районная больница. А будет ли у нее новый рентген-кабинет, а жилье? Вот что людей волнует. И на этот вопрос надо отвечать.

Это комплекс вопросов, возможно, появятся какие-то другие, но окончательно мы их сформулируем после рождественских праздников. В конце января – начале февраля проведем Всебелорусское народное собрание. Еще раз хочу подчеркнуть: я сторонник того, чтобы все решали вы.