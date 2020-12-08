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Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания

08 декабря 2020 16:55
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Новости Беларуси. Общение с белорусскими медиками уже стало традицией рабочих поездок Президента в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив Столбцовской ЦРБ к встрече с главой государства подготовился основательно. Обсудили 8 декабря развитие райцентров, перспективы для молодых специалистов и расширение функционала местных клиник. Работники медучреждения поинтересовались событием, значимым для каждого жителя страны – предстоящим Всебелорусским народным собранием. Президент обозначил несколько важных тем, которые требуют обязательного обсуждения.

Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания-1

Очень бы хотелось услышать от вас, Александр Григорьевич, какие важные вопросы будут вынесены на обсуждение.

Александр Лукашенко назвал примерную дату проведения Всебелорусского народного собрания-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое. Нам надо утвердить пятилетку – как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное – экономика, к чему мы будем стремиться. Дай бог, чтобы, конечно, добиться, но люди должны быть сориентированы на пять лет вперед, на что мы выйдем и что мы будем делать. Второй вопрос – политика. Вы сами его подкинули: вот Конституция и прочее. Конституция эта вас, может, даже не волнует, даже ее, молодую совсем девчушку, волнует, как будет развиваться районная больница. А будет ли у нее новый рентген-кабинет, а жилье? Вот что людей волнует. И на этот вопрос надо отвечать.

Это комплекс вопросов, возможно, появятся какие-то другие, но окончательно мы их сформулируем после рождественских праздников. В конце января – начале февраля проведем Всебелорусское народное собрание. Еще раз хочу подчеркнуть: я сторонник того, чтобы все решали вы.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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