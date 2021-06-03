«Был бы самолётом-ретранслятором». Игорь Голуб объяснил, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair
Новости Беларуси. Вся картина событий вплоть до секунды и новые подробности истории с внеплановой посадкой Boeing 737 озвучены в фильме, который вечером 2 июня вышел в эфире телеканала ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из расследования следует, что встречи МиГа с бортом Rayanair не было, перехвата тоже.
Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Он должен был четко из зоны дежурства в воздухе над аэродромом Мачулищи контролировать правильность курса следования гражданского воздушного судна Boeing 737 в аэропорт Минск-2 согласно тому коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры. Второе. В случае отказа радиосвязи на борту, а такое бывает, мы же не знаем, на борту бомба, взорвалось это взрывное устройство самодельное, повредило радиосвязь, отдельные блоки, нет связи у экипажа, он не может ничего сообщить. Значит, дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей.
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То есть получается, что дежурный экипаж был бы самолетом-ретранслятором этого терпящего бедствие гражданского воздушного судна. Он бы передавал через дежурный экипаж команды на землю диспетчерам Минск-2 о том, что выполняет все их требования. Ну и третья основная задача – прикрыть город Минск от акта воздушного терроризма. У нас нет информации, что бомбы там нет. У нас информация четкая: на борту бомба. И вот эта задача, которую выполнял экипаж. Расстояние меду экипажем перехватчика и гражданским воздушным судном было более 50 километров.