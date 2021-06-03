«Был бы самолётом-ретранслятором». Игорь Голуб объяснил, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair

Новости Беларуси. Вся картина событий вплоть до секунды и новые подробности истории с внеплановой посадкой Boeing 737 озвучены в фильме, который вечером 2 июня вышел в эфире телеканала ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из расследования следует, что встречи МиГа с бортом Rayanair не было, перехвата тоже.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Он должен был четко из зоны дежурства в воздухе над аэродромом Мачулищи контролировать правильность курса следования гражданского воздушного судна Boeing 737 в аэропорт Минск-2 согласно тому коридору, который ему освободили гражданские диспетчеры. Второе. В случае отказа радиосвязи на борту, а такое бывает, мы же не знаем, на борту бомба, взорвалось это взрывное устройство самодельное, повредило радиосвязь, отдельные блоки, нет связи у экипажа, он не может ничего сообщить. Значит, дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей. Роман Протасевич станет гостем программы «Марков. Ничего личного». Когда покажут интервью?