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Личные вещи ликвидаторов и воспоминания очевидцев. Музей истории Чернобыля открыли в Гомеле

29 апреля 2021 07:43
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Новости Беларуси. В Гомеле открыли Музей истории Чернобыля. Уникальные воспоминания очевидцев, документы, фотографии, личные вещи ликвидаторов и простых жителей пострадавших территорий, собранные в музее, переносят посетителей в события 35-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Личные вещи ликвидаторов и воспоминания очевидцев. Музей истории Чернобыля открыли в Гомеле-1

Центральное место в экспозиции отведено историям героев, победивших ядерную стихию. Если бы не их мужество и самоотверженность, масштабы катастрофы могли быть намного страшнее.  

Личные вещи ликвидаторов и воспоминания очевидцев. Музей истории Чернобыля открыли в Гомеле-4

Рискуя жизнью и здоровьем, в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли участие более чем 800 тысяч человек.  

Личные вещи ликвидаторов и воспоминания очевидцев. Музей истории Чернобыля открыли в Гомеле-7

Илья Грибов, учащийся средней школы № 44 Гомеля:   
У меня дедушка – ликвидатор аварии. Он вместе со своим отрядом, со страховой службой ездил оценивать имущество. Дедушка говорил, что очень страшно выглядит это все: заброшено все, люди оставляли надписи на домах «Прощай, мой дом». Знать это обязательно нужно, потому что история создана для того, чтобы мы не повторяли ошибки, которые происходили в прошлом. Я думаю, что это интересно изучать и это обязательно надо знать.   

Личные вещи ликвидаторов и воспоминания очевидцев. Музей истории Чернобыля открыли в Гомеле-10

Алевтина Климович, специалист областного центра пропаганды Гомельского областного управления МЧС:   
Интерес огромнейший мы разбудили. Просто подняли пласт. Тем, кого это затронуло (наши чернобыльцы, ликвидаторы), да, это интересно, они пришли, но я не думала, что столько. У меня сейчас столько звонков, записываются наперебой, разрывают нас.   

Личные вещи ликвидаторов и воспоминания очевидцев. Музей истории Чернобыля открыли в Гомеле-13

К слову, посещение музея абсолютно бесплатно. Необходимо лишь согласовать время заранее. Экскурсии сейчас расписаны на несколько дней вперед.  

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Фотофакт

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