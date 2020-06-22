Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом: мы не изолировали людей в однокомнатных квартирах с тёщей вместе

Новости Беларуси. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня, посещая легендарную 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным Десантники рассказали Президенту о своем быте: показали казармы, клуб, спортзал и столовую – недавно здесь завершилась реконструкция. Во время инспекции по части бойцы демонстрировали парашютную подготовку. Александр Лукашенко также пообщался с воинским коллективом бригады. Были затронуты многие актуальные вызовы: информационные войны, которые стали козырем в геополитических играх, борьба с коронавирусом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вся проблема в том, что пандемия, начиная от головы людей и заканчивая той обстановкой, в которой они живут, поразила основную часть общества. В Соединенных Штатах Америки только официально сегодня около 50 миллионов безработных. Вы знаете их систему, это не социально ориентированная экономика, как у нас, когда мы нянчимся с каждым и смотрим: ах, не дай бог он что-то потерпит, не дай бог он что-то потеряет, всем помочь, всех вылечить и так далее. Там можешь жить – будешь жить, не можешь – под забором умрешь. Больше 50 миллионов человек не имеют страховки, то есть у них нет денег – медицинской страховки. Поэтому неотложную помощь, если что-то, могут оказать. А вот лечить – давай деньги, нет – значит, до свидания. Так это было и в Западной Европе.

Для нас это странно. У нас заболел – мы быстрее тащим его в больницу, особенно на злобу дня по ковидам. Быстренько у него не просто мазок взять, который на 50 % неинформативен (это я вам говорю ответственно, потому что связан с этим очень сильно сейчас). Мы их на КТ, а это непростая процедура, а 40 человек можно только в сутки пропустить, и у нас никогда не было загрузки и перегрузки этих компьютерных томографов. Значит, были готовы к тому, чтобы таким образом работать.

Месяца два с лишним тому назад меня очень сильно критиковали за тот путь, который был избран в Беларуси по лечению этой болезни. То есть мы не пошли фронтом, мы не изолировали людей, мы не закрыли наших людей в общежитиях двухкомнатных, трехкомнатных или однокомнатных квартирах с тещей вместе. И сегодня уже многие (процентов, наверное, 95) понимают: да, Батька был прав. Даже у нас так рассуждают, не говоря о России, где это пережили, получили страшный обратный эффект.