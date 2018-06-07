За что могут лишить родительских прав? Разбираемся со специалистом

В последнее время некоторые родители подвержены фобии, связанной с органами опеки: придут люди, увидят, что на полу грязно, найдут синяк у ребенка и заберут его в детский дом. Так ли это? И кому на самом деле стоит опасаться визита сотрудников опеки?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь – Елена Головнева.

На что имеют право сотрудники опеки? Из-за чего они могут забрать детей? Может ли грязь на полу или больная собака в доме стать поводом? Как часто в Беларуси лишаются родительских прав? Можно ли восстановить родительские права?