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Игорь Шуневич: Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%

07 июня 2018 11:01
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Новости Беларуси. Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%. Это 7 июня сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, отвечая на вопросы депутатов после представления законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Шуневич: Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%-1

Упразднены некоторые подразделения, в частности полки патрульно-постовой службы со всей вертикалью их руководства. Сокращено главное управление командующего во внутренних войсках.

Игорь Шуневич: Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%-4

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
С 1 января упразднено управление внутренних дел по охране Минского метрополитена и функцию по обеспечению безопасного выполнения перевозок пассажиров указанным транспортом осуществляет ныне УП «Минский метрополитен». Представляется целесообразным сохранение за сотрудниками органов внутренних дел права проведения на объектах метрополитена личного досмотра граждан и находящихся при них вещей.

# Сокращения в Беларуси # общество # Игорь Шуневич # Фотофакт

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