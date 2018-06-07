Игорь Шуневич: Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%

Новости Беларуси. Количество сотрудников органов внутренних дел сокращено на 10%. Это 7 июня сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, отвечая на вопросы депутатов после представления законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упразднены некоторые подразделения, в частности полки патрульно-постовой службы со всей вертикалью их руководства. Сокращено главное управление командующего во внутренних войсках.