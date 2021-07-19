Александр Лукашенко даст интервью телеканалу Sky News Arabia

Арабоязычный новостной канал работает из Абу-Даби и вещает в круглосуточном формате. Его передачи транслируются в основном на Ближний Восток и на Северную Африку. В качестве интервьюера выступит главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Журналист с многолетним опытом, освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у ряда видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.