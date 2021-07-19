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Александр Лукашенко даст интервью телеканалу Sky News Arabia

19 июля 2021 08:03
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 июля даст интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко даст интервью телеканалу Sky News Arabia-1

Арабоязычный новостной канал работает из Абу-Даби и вещает в круглосуточном формате. Его передачи транслируются в основном на Ближний Восток и на Северную Африку. В качестве интервьюера выступит главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш. Журналист с многолетним опытом, освещал боевые действия в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии, брал интервью у ряда видных политических и религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Имад аль-Атраш # Сильвио Берлускони # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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