Анатолий Калинин: «Мы подписали меморандум с руководством Кишинёва по сборке лифтов в Молдове»

Новости Беларуси. Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов экспорта в 2021 году. За пять месяцев рост почти на 33 % по сравнению с результатами 2020 года. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел Владимир Макей, открывая семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Площадкой для его проведения традиционно становится Академия управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективность работы загранучреждений, экономическая ситуация, изменения в законодательстве и диверсификация экспорта – вот лишь некоторые вопросы к обсуждению в четырехдневной программе семинара. Кроме того, участники подробно рассмотрят проблемы интеграции, вопросы инвестиций, цифровизации, международного сотрудничества в различных сферах. Главы дипмиссий также посетят производства, где ознакомятся с новым ассортиментом и условиями продаж.