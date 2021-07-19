«Это в международной повестке дня». Главный редактор новостей Sky News Arabia рассказал, о чём говорил с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью крупнейшему новостному каналу Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Sky News Arabia транслируется 50 миллионам домохозяйств в регионе. Руководство телеканала официально заявляет о своей приверженности независимому освещению событий. И несмотря на то, что белорусская повестка не входит в число приоритетных направлений, все же события в Беларуси и вокруг нашей страны влияют на ситуацию в мире.

Интервью у Александра Лукашенко взял главный редактор Sky News Arabia. Имад аль-Атраш приехал в Минск, чтобы пообщаться с главой нашего государства и из первых уст узнать его мнение и позицию по ряду резонансных тем и событий. В их числе ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в мае, санкции и их влиянии на белорусскую экономику, обвинения со стороны коллективного запада по вопросам нелегальной миграции и возможность диалога с Евросоюзом.

Имад аль-Атраш, главный редактор новостей Sky News Arabia:

Весь мир и телезрители в различных странах интересуются тем, что происходит в вашей стране, поскольку это в международной повестке дня. Все вопросы, которые я направил белорусской стороне при подготовке к интервью, были сохранены, в том числе те, которые касались внутренней ситуации в Беларуси, задержания Романа Протасевича, – все они остались в списке вопросов для главы государства, и я получил ответы на них.