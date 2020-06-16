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Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ

16 июня 2020 09:09
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Анастасия Макеева, корреспондент:
В музее Великой Отечественной войны более 150 единиц хранения. За каждой из них – судьба человека. Так, эти карманные часы спасли жизнь летчику Андрею Данилову. Пуля попала в часы и рикошетом повредила ногу. Свой талисман командир эскадрильи носил до конца войны.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-1

Это знамя, благодаря Роману Петровичу Миснику, осталось в живых. Война застала бойца в районе Прибалтики. После «свинцового грома» силы 84-го артиллерийского полка были на исходе. 29 июня решили отступать. В спешке техник-интендант секретной службы уничтожил все документы и забрал главную реликвию с собой, ведь потерять знамя означало остаться без полка. И наоборот, даже если никого не оставалось из воинской части, а знамя было, силы восстанавливали. Почти месяц Роман Мисник добирался до родной деревни в Лепельском районе лесными тропами, питаясь только грибами и ягодами.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-4

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Сначала он попал к своей тетке, она жила через реку от его отца и помогла ему переправиться на другой берег, потому что он, кстати, плавать плохо умел, поэтому она ему помогла с лодкой. Это все в ночное время, потому что оккупировано было и одно, и другое поселение гитлеровцами. Он спрятался у отца буквально на двое суток.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-7

Знамя было спрятано в стеклянную бутыль, у которой просто сбили горлышко. Брезент завернули и положили тоже в эту стеклянную бутыль, закупорили ее сургучом, закопали в сарае, наверх навалили сена и навоза. Вот так всю оккупацию знамя пролежало в этом сарае.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-10

Гитлеровцы ворвались с обыском, пороли сено вилами и пытали отца на глазах у сына. Но никто и ничто им не покорилось. Наш герой был тяжело ранен, 7 месяцев провел в московском госпитале, но не сдался и дошел до Берлина. Правда, о судьбе алого знамени узнал лишь спустя 39 лет. Тот подвиг не забыли.

Татьяна Политыко:
Знамя в 44-м году отец и его тетка передали местному райкому партии, оттуда знамя было переправлено на самолете в Москву, а уже в 45-м году военный отдел ЦК компартии Белоруссии передал это знамя в наш музей. Знамя уникально тем, что это образец 26 года. Это одно из первых знамен, утвержденных в Советском Союзе. 

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-13

Еще одна история до слез. Лейтенант Алексей Наганов оборонял Брестскую крепость в районе Тереспольских ворот и погиб в первый день войны.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-16

Лишь в 1949 году из-под завалов показался комсомольский билет в истлевшей гимнастерке. До последнего момента лейтенант защищал Родину. В руке был зажат пистолет и еще оставалось 2 патрона. Форму по крупицам восстановили реставраторы и оставили жить в веках.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-19

А эти стеклянные фляги буквально спасали Минск в первые дни войны. Из-за молниеносных боев у 100-й стрелковой дивизии Руссиянова не хватало боеприпасов. Вражеские танки намеревались захватить Минск на шестой день, чтобы поскорее добраться до Москвы. Но голь, как говорится, на выдумку хитра.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-22

Татьяна Политыко:
Решили вспомнить опыт гражданской испанской войны, в которой принимал участие и сам Руссиянов когда-то, и еще командир батальона Коврижка. В эти стеклянные фляги наливался бензин, просто затыкался обрывком портянки или другой тряпки и вот так уничтожались вражеские танки. Из военной части в Уручье люди отправили посыльных и они ходили по домам комсостава, собирали пустые бутылки и привозили их на позицию. Только бутылками в один день под Минском уничтожили 20 немецких танков, а за 3 дня боев 100-я стрелковая уничтожила почти 100 немецких танков.

Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ-25

Причем, со стеклянным оружием нужно было не только оказаться в нужном месте и в нужный час, но еще и попасть на моторный отсек или бензобак. Вот так жертвовали своей жизнью ради мира.

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Макеева # Татьяна Политыко # Фотофакт # История

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