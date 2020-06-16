Как знамя полка прятали под навозом, а карманные часы спасли жизнь лётчику. Уникальные истории и вещи времён ВОВ

Анастасия Макеева, корреспондент:

В музее Великой Отечественной войны более 150 единиц хранения. За каждой из них – судьба человека. Так, эти карманные часы спасли жизнь летчику Андрею Данилову. Пуля попала в часы и рикошетом повредила ногу. Свой талисман командир эскадрильи носил до конца войны.

Это знамя, благодаря Роману Петровичу Миснику, осталось в живых. Война застала бойца в районе Прибалтики. После «свинцового грома» силы 84-го артиллерийского полка были на исходе. 29 июня решили отступать. В спешке техник-интендант секретной службы уничтожил все документы и забрал главную реликвию с собой, ведь потерять знамя означало остаться без полка. И наоборот, даже если никого не оставалось из воинской части, а знамя было, силы восстанавливали. Почти месяц Роман Мисник добирался до родной деревни в Лепельском районе лесными тропами, питаясь только грибами и ягодами.

Татьяна Политыко, заместитель начальника научно-просветительского отдела Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Сначала он попал к своей тетке, она жила через реку от его отца и помогла ему переправиться на другой берег, потому что он, кстати, плавать плохо умел, поэтому она ему помогла с лодкой. Это все в ночное время, потому что оккупировано было и одно, и другое поселение гитлеровцами. Он спрятался у отца буквально на двое суток.

Знамя было спрятано в стеклянную бутыль, у которой просто сбили горлышко. Брезент завернули и положили тоже в эту стеклянную бутыль, закупорили ее сургучом, закопали в сарае, наверх навалили сена и навоза. Вот так всю оккупацию знамя пролежало в этом сарае.

Гитлеровцы ворвались с обыском, пороли сено вилами и пытали отца на глазах у сына. Но никто и ничто им не покорилось. Наш герой был тяжело ранен, 7 месяцев провел в московском госпитале, но не сдался и дошел до Берлина. Правда, о судьбе алого знамени узнал лишь спустя 39 лет. Тот подвиг не забыли. Татьяна Политыко:

Знамя в 44-м году отец и его тетка передали местному райкому партии, оттуда знамя было переправлено на самолете в Москву, а уже в 45-м году военный отдел ЦК компартии Белоруссии передал это знамя в наш музей. Знамя уникально тем, что это образец 26 года. Это одно из первых знамен, утвержденных в Советском Союзе.

Еще одна история до слез. Лейтенант Алексей Наганов оборонял Брестскую крепость в районе Тереспольских ворот и погиб в первый день войны.

Лишь в 1949 году из-под завалов показался комсомольский билет в истлевшей гимнастерке. До последнего момента лейтенант защищал Родину. В руке был зажат пистолет и еще оставалось 2 патрона. Форму по крупицам восстановили реставраторы и оставили жить в веках.

А эти стеклянные фляги буквально спасали Минск в первые дни войны. Из-за молниеносных боев у 100-й стрелковой дивизии Руссиянова не хватало боеприпасов. Вражеские танки намеревались захватить Минск на шестой день, чтобы поскорее добраться до Москвы. Но голь, как говорится, на выдумку хитра.

Татьяна Политыко:

Решили вспомнить опыт гражданской испанской войны, в которой принимал участие и сам Руссиянов когда-то, и еще командир батальона Коврижка. В эти стеклянные фляги наливался бензин, просто затыкался обрывком портянки или другой тряпки и вот так уничтожались вражеские танки. Из военной части в Уручье люди отправили посыльных и они ходили по домам комсостава, собирали пустые бутылки и привозили их на позицию. Только бутылками в один день под Минском уничтожили 20 немецких танков, а за 3 дня боев 100-я стрелковая уничтожила почти 100 немецких танков.