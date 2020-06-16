Александр Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии

Новости Беларуси. Президент Беларуси видит хорошие возможности для экономического развития страны и в том числе связывает их со скорейшим выходом мира из пандемии. Об этом он заявил 16 июня во время рабочей поездки в Гродно, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси.

Что касается сельского хозяйства, Александр Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше.

«Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время. Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача», – сказал белорусский лидер.

Он добавил, что теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке хлебов и овощей.