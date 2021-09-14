Прямой эфир

«Сиденья с различными регулировками». Жители Витебска смогут оценить комфорт электробуса

14 сентября 2021 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый вид общественного транспорта появится в Витебске. В городе заканчивает проходить обкатку электробус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сиденья с различными регулировками». Жители Витебска смогут оценить комфорт электробуса-1

Это экологичная машина отечественного производства. Она вышла с конвейера МАЗа и способна перевозить одновременно до 100 человек. Транспорт оснащен специальной площадкой для людей с инвалидностью. Салон оборудован USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и планшетов. Электробус приобретен в рамках Комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы.

«Сиденья с различными регулировками». Жители Витебска смогут оценить комфорт электробуса-4

Иосиф Ровданик, водитель:
Конечно, комфортная. Позаботились об удобстве водителя. Сиденья с различными регулировками. Подогрев есть сиденья. Впечатления хорошие от вождения. Очень динамичная машина. Стоит хороший, мощный электродвигатель. Запаса хода должно хватать примерно на 300 километров – на одну рабочую смену.

«Сиденья с различными регулировками». Жители Витебска смогут оценить комфорт электробуса-7

Оценить комфорт электробуса жители Витебска смогут уже в ближайшее время. В свой первый рейс он отправится 20 сентября по маршруту, связывающему густонаселенный микрорайон с вокзалом.

# Общественный транспорт # общество # Иосиф Ровданик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это абсолютно неправомерно». Как обеспечить право на труд в условиях санкций? Мнение эксперта
14 сентября 2021 06:54

«Это абсолютно неправомерно». Как обеспечить право на труд в условиях санкций? Мнение эксперта

Вячеслав Данилович: «Неприемлемо, когда пытаются 9 Мая превратить в день скорби, у нас хотят украсть Победу»
13 сентября 2021 21:29

Вячеслав Данилович: «Неприемлемо, когда пытаются 9 Мая превратить в день скорби, у нас хотят украсть Победу»

«Белорусские поляки голосуют за Лукашенко, литовские поляки поддерживают Лукашенко и Путина». Политолог о Дне народного единства
13 сентября 2021 21:21

«Белорусские поляки голосуют за Лукашенко, литовские поляки поддерживают Лукашенко и Путина». Политолог о Дне народного единства