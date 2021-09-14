«Сиденья с различными регулировками». Жители Витебска смогут оценить комфорт электробуса

Новости Беларуси. Новый вид общественного транспорта появится в Витебске. В городе заканчивает проходить обкатку электробус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это экологичная машина отечественного производства. Она вышла с конвейера МАЗа и способна перевозить одновременно до 100 человек. Транспорт оснащен специальной площадкой для людей с инвалидностью. Салон оборудован USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и планшетов. Электробус приобретен в рамках Комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы.

Иосиф Ровданик, водитель:

Конечно, комфортная. Позаботились об удобстве водителя. Сиденья с различными регулировками. Подогрев есть сиденья. Впечатления хорошие от вождения. Очень динамичная машина. Стоит хороший, мощный электродвигатель. Запаса хода должно хватать примерно на 300 километров – на одну рабочую смену.