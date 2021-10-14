Благородные борзые и элегантные всадники. Вот как проходит реконструкция псовой охоты

Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Благородные борзые и элегантные всадники. Увлечения более аристократичного и адреналинового, пожалуй, сложно представить. Мы в Дзержинском районе на конной псовой охоте. Свое открытие охотничьего сезона отмечают и любители охоты с борзыми. Год назад наша программа рассказывала о возрождении красивейшей традиции царской охоты.

Мы не могли пропустить это потрясающее зрелище и в этом сезоне. Окунувшись в эту атмосферу однажды, начинаешь понимать, за что так обожают борзятники эту грациозную породу и в чем притягательность аристократичной забавы в наши дни.

Анастасия Велесова, организатор реконструкции псовой охоты:

Псовая конная охота очень древняя, в средневековье еще охотились с борзыми, думаю, что эта охота появилась раньше, чем у людей оружие. Возможно, изначально просто собаки помогали людям охотиться, а потом добавились лошади. Самый пик популярности охоты с русскими псовыми борзыми – начало 19 века, 19 век – расцвет русской псовой охоты. Это и для собак, и для лошадей, и для людей, и просто получить эстетическое наслаждение.

Анастасия вот уже шесть лет устраивает самую масштабную реконструкцию псовой охоты в стране. Для нее все начиналось с детской мечты воссоздать когда-то увиденную красивую картинку: стремительно летящие лошади и борзые. Тогда казалось, что эти собаки из другой реальности. Но случай помог завести Яхонта. Теперь ее любимец на охоте почетный гость.

Единомышленников с каждым годом все больше. И хотя взятки борзыми щенками сейчас не дают, порода считается редкой.

Анастасия Велесова:

Не могу сказать, что они такие ценные, как в 19 веке, потому что раньше давали две деревни душ за собаку, и взятки давали борзыми щенками, нереально много стоили. Сейчас стоят как обычные собаки, 500-1 000 долларов. Русские борзые любят лежать на диване, им надо буквально один выстрел, пробежаться и достаточно. Кроме того, что они очень красивые, они самые невыносливые. Это миф, что им надо бегать и бегать, им надо один раз в день пробежать хорошенько, потом они лежат и радостно отдыхают на диване. Чего не скажешь об этой разновидности, самая скоростная из всех борзых. Знакомьтесь, Джонни. Его прыти конкуренцию сегодня могли составить разве что миниатюрные уиппеты.

Яна Шипко:

Пожала лапу самой быстрой сегодня собаке. Джонни, ты чемпион.

Сергей Косников, владелец грейхаунда:

Это английская борзая, по-другому грейхаунды, порода древняя, в англоязычных странах они участвуют в собачьих бегах. У меня он приехал из Москвы из питомника, это считается самая быстрая порода собак вообще, у них рекорд 70 км/ч. Если натренирован меньше, будет бежать чуть медленнее, но тоже очень быстро. Гнать зайца у этой собаки в генах. Потому отвлечь Джонни от объекта охоты нереально. Яна Шипко:

Эта псовая охота, пожалуй, самая гуманная. Заяц здесь бутафорский, но азарта от этого не меньше. И вот уже знакомый нам Джонни опять опередил всех. Впрочем, есть участник неготовый сдаваться. Яна Шипко:

Аплодисменты биглю, потому что главное – участие.

Вообще, это не соревнования. Скорее возможность перенестись в другую эпоху. А еще пообщаться с такими же увлеченными борзятниками. В этом году среди участников владельцы редких борзых охотников. Таких ирландских волкодавов в Беларуси всего шесть. Но если вы думаете, что теперь знаете, как выглядит эта порода, не спешите. Этот щенок еще вырастет вдвое.