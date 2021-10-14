Благородные борзые и элегантные всадники. Вот как проходит реконструкция псовой охоты
Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Благородные борзые и элегантные всадники. Увлечения более аристократичного и адреналинового, пожалуй, сложно представить. Мы в Дзержинском районе на конной псовой охоте.
Свое открытие охотничьего сезона отмечают и любители охоты с борзыми. Год назад наша программа рассказывала о возрождении красивейшей традиции царской охоты.
Мы не могли пропустить это потрясающее зрелище и в этом сезоне. Окунувшись в эту атмосферу однажды, начинаешь понимать, за что так обожают борзятники эту грациозную породу и в чем притягательность аристократичной забавы в наши дни.
Анастасия Велесова, организатор реконструкции псовой охоты:
Псовая конная охота очень древняя, в средневековье еще охотились с борзыми, думаю, что эта охота появилась раньше, чем у людей оружие. Возможно, изначально просто собаки помогали людям охотиться, а потом добавились лошади. Самый пик популярности охоты с русскими псовыми борзыми – начало 19 века, 19 век – расцвет русской псовой охоты. Это и для собак, и для лошадей, и для людей, и просто получить эстетическое наслаждение.
Анастасия вот уже шесть лет устраивает самую масштабную реконструкцию псовой охоты в стране. Для нее все начиналось с детской мечты воссоздать когда-то увиденную красивую картинку: стремительно летящие лошади и борзые. Тогда казалось, что эти собаки из другой реальности. Но случай помог завести Яхонта. Теперь ее любимец на охоте почетный гость.
Единомышленников с каждым годом все больше. И хотя взятки борзыми щенками сейчас не дают, порода считается редкой.
Анастасия Велесова:
Не могу сказать, что они такие ценные, как в 19 веке, потому что раньше давали две деревни душ за собаку, и взятки давали борзыми щенками, нереально много стоили. Сейчас стоят как обычные собаки, 500-1 000 долларов. Русские борзые любят лежать на диване, им надо буквально один выстрел, пробежаться и достаточно. Кроме того, что они очень красивые, они самые невыносливые. Это миф, что им надо бегать и бегать, им надо один раз в день пробежать хорошенько, потом они лежат и радостно отдыхают на диване.
Чего не скажешь об этой разновидности, самая скоростная из всех борзых. Знакомьтесь, Джонни. Его прыти конкуренцию сегодня могли составить разве что миниатюрные уиппеты.
Яна Шипко:
Пожала лапу самой быстрой сегодня собаке. Джонни, ты чемпион.
Сергей Косников, владелец грейхаунда:
Это английская борзая, по-другому грейхаунды, порода древняя, в англоязычных странах они участвуют в собачьих бегах. У меня он приехал из Москвы из питомника, это считается самая быстрая порода собак вообще, у них рекорд 70 км/ч. Если натренирован меньше, будет бежать чуть медленнее, но тоже очень быстро.
Гнать зайца у этой собаки в генах. Потому отвлечь Джонни от объекта охоты нереально.
Яна Шипко:
Эта псовая охота, пожалуй, самая гуманная. Заяц здесь бутафорский, но азарта от этого не меньше.
И вот уже знакомый нам Джонни опять опередил всех. Впрочем, есть участник неготовый сдаваться.
Яна Шипко:
Аплодисменты биглю, потому что главное – участие.
Вообще, это не соревнования. Скорее возможность перенестись в другую эпоху. А еще пообщаться с такими же увлеченными борзятниками. В этом году среди участников владельцы редких борзых охотников. Таких ирландских волкодавов в Беларуси всего шесть. Но если вы думаете, что теперь знаете, как выглядит эта порода, не спешите. Этот щенок еще вырастет вдвое.
Виталий Бровко, владелец ирландского волкодава:
Пригласили, а вообще, она еще щенок, надо ей социализация, чтобы общалась с собаками, приехали, чтобы познакомилась, посмотрела, сколько собак бывает на свете. Это ирландский волкодав, девочка, ей 6,5 месяцев. Это старинные собаки, они охотились на волков, потом как бы вымерли, потом их восстановили. Полное имя Царская прихоть Ивановна.
«Это хобби, это удовольствие». Важна ли удача на охоте – подробнее здесь.