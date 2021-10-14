Наталья Кочанова на Евразийском женском форуме: «Беларусь состоялась как территория социальной справедливости»

Новости Беларуси. О роли прекрасной половины человечества 14 октября шла речь на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Интересы женщин Беларуси здесь представляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты парламента заявила, что глобальная миссия женщины в том, чтобы не допускать конфликтов, примирять страны и народы. На одной площадке собрались инициативные и деятельные участницы, которые искренне ратуют за благополучие нынешнего и будущего поколений. Наталья Кочанова подчеркнула, что несмотря на старания и ухищрения недоброжелателей, белорусы выстояли.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В мире и согласии у нас живут представители разных конфессий и национальностей. Беларусь состоялась как территория социальной справедливости, мира и спокойствия. 2020 год стал для нас испытанием. Наглое и циничное вмешательство внешних сил нарушило привычную жизнь. Против нашей страны развернута масштабная и интенсивная гибридная война, в том числе путем использования социальных сетей и интернета. К большому сожалению, в политические игры были втянуты некоторые наши соотечественники.

Форум трехдневный. Пленарное заседание, стратегические и тематические обсуждения, дискуссионные площадки посвящены миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия.