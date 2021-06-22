«80 лет назад здесь были слышны крики, а сегодня звучат песни». Как прошла торжественная церемония в Брестской крепости

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль и ужас, которые несет с собой война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассвете белорусов объединили десятки памятных мероприятий. В Бресте звучит заключительный аккорд в общенациональном марафоне памяти. Участие в торжественной церемонии принимает и Александр Лукашенко. Все подробности готова сообщить корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Мы продолжаем работать в Брестской крепости. Именно отсюда 80 лет назад и началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная война в нашей истории. Война, с которой не вернулся каждый третий белорус. Здесь, в стенах этой цитадели, совершенно особое ощущение – ком подкатывает к горлу. Но то, с какими ощущениями мы приехали в этом году… Учитывая тот опыт, который у белорусов появился за 2020 год и ту геополитическую ситуацию, которая сложилась нынче и так напоминает страшный 1941 год.

Брестская крепость первой приняла удар фашистов. По плану оккупантов, цитадель над Бугом рассчитывали захватить за 8 часов. То, что застигнутый врасплох гарнизон будет держаться даже три недели спустя вероломного вторжения, когда бои шли на подступах к Смоленску, гитлеровские войска никак не могли предположить. В памятные даты многие приезжают именно в Брестскую крепость, чтобы почтить память героев. Героев, которые, сами тогда того не понимая, сумели спасти отечество, предотвратив блицкриг. Рядом с белорусами в этот день Президент.

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!» Кому-то может показаться, что те события от нас очень далеки, но стоит помнить: история имеет обычай повторяться. Кажется, слишком мало времени прошло с той войны, а уже снова появились желающие повторить тот неудавшийся бросок на Восток, через нашу территорию – ценой наших жизней, ценой нашей независимости.