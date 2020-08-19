Александр Лукашенко: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии

Общественно-политическая ситуация в стране остается непростой, констатировал Президент. Стабилизации ситуации явно не способствует активное вмешательство наших западных соседей в дела Беларуси. Они высказывают свои позиции в отношении руководства нашей страны, критикуют, под благовидным предлогом финансируют уличные акции, да и вообще в последние дни Беларусь стала темой номер один, а внутренние проблемы стран, озабоченных ситуацией у нас, словно бы исчезли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов», допустим, во Франции, ужасных беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы.

Александр Лукашенко: хочу выразить рабочим большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт

Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, Соединенных Штатах, Германии и так далее. А вообще, потом уже, после рассмотрения этих вопросов, можно было бы поставить и вопрос шестым или седьмым пунктом по Беларуси. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят.