Александр Лукашенко: не надо кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии

Новости Беларуси. Президент страны поблагодарил белорусов, которые продолжают работать на предприятиях, несмотря на прессинг. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент страны поблагодарил белорусов, которые продолжают работать на предприятиях, несмотря на прессинг. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общественно-политическая ситуация в стране остается непростой, констатировал Президент. Стабилизации ситуации явно не способствует активное вмешательство наших западных соседей в дела Беларуси. Они высказывают свои позиции в отношении руководства нашей страны, критикуют, под благовидным предлогом финансируют уличные акции, да и вообще в последние дни Беларусь стала темой номер один, а внутренние проблемы стран, озабоченных ситуацией у нас, словно бы исчезли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов», допустим, во Франции, ужасных беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы.
Александр Лукашенко: хочу выразить рабочим большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт
Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, Соединенных Штатах, Германии и так далее. А вообще, потом уже, после рассмотрения этих вопросов, можно было бы поставить и вопрос шестым или седьмым пунктом по Беларуси. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят.