Православные верующие отмечают Преображение Господне

Новости Беларуси. Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне. Это один из главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне. Это один из главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как говорится в Евангелии, в этот день Иисус Христос раскрыл свою Божью сущность перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Этим Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь земной мир.
Символический смысл праздника – преображение души человека. В народе его еще называют Яблочный Спас. В этот день в церквях освещают фрукты нового урожая. Сегодня также ослабляется строгий Успенский пост – можно есть рыбу и пить вино. Пост продлится до 27 августа включительно.
Что нельзя делать на Яблочный Спас? Приметы и традиции (читайте здесь).