Православные верующие отмечают Преображение Господне

Новости Беларуси. Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне. Это один из главных церковных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как говорится в Евангелии, в этот день Иисус Христос раскрыл свою Божью сущность перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Этим Спаситель показал людям, какими станут они в будущей жизни, в Царстве Небесном, и как преобразится тогда весь земной мир.