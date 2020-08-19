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Александр Лукашенко: впереди ещё много работы, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем

19 августа 2020 09:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи и руководителей регионов коснулся проходящей в стране уборочной кампании. Об этом сообщает БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:     
Сначала несколько слов о ситуации в нашей стране. Естественно, организована правительством и губернаторами очень большая работа по функционированию экономики. И прежде всего в области сельского хозяйства. Вы понимаете, никто не отменял работы на селе. Уборочная кампания зерновых колосовых подходит к финишу. Осталось убрать 10% хлебов.  

Но впереди еще очень много работы для того, чтобы убрать богатый урожай и быть уверенными в будущем, что ситуация не только с продовольствием, но и в экономике у нас будет стабильная.    

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко

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