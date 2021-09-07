Причинами могут быть микротравмы и переутомления. Что делать, если защемило шею?

Жаркий сезон сменился холодами, вот только шее легче не стало. Ветер, сквозняки и не закрытая форточка на ночь могут привести к неприятным последствиям.

Илья работает в офисе и в поисках прохлады часто на полную включает кондиционер. Как следствие – острая боль в шейном отделе. К счастью, юноша знает, как бороться с проблемой.

Илья:

Как только меня продувает, я начинаю чувствовать дискомфорт, сразу же закрываю окна, выключаю кондиционер и стараюсь не находиться в таких местах, которые продуваются и где сквозит. Я заматываю шею, ту область, которую просквозило, шарфиком, пью обезболивающее и, как правило, через несколько дней боль проходит, я чувствую себя хорошо.

Анна Шунькина, врач-невролог высшей категории:

Провоцирующим фактором этой боли является неудобное положение в постели или длительное статическое положение за компьютером, за столом. Это может быть фактор локального переохлаждения, микротравмы, переутомление мышц, на фоне чего возникает мышечный спазм.

Боль блокирует движения, из-за чего шею просто невозможно повернуть. Как правило, дискомфорт ощущается лишь спустя время, когда мышцы отекают. Чтобы легко справиться с недугом, нужно как можно скорее начать лечение.

Анна Шунькина:

При возникновении острой боли в шее, которая называется у клиницистов «цервикалгия», надо обеспечить покой для мышц шеи, удобное положение, при котором не вызывается болевой синдром. Если в домашней аптечке есть противовоспалительные мази, локально натереть. Возможно использование теплого шарфика, обернуть вокруг шеи. Если в течение нескольких часов боль не проходит, воспользоваться ортопедическим воротником.

Обычно дискомфорт проходит в течение нескольких дней, а вот высокая температура и тошнота должны насторожить. За этими симптомами могут скрываться грыжи и даже инфекционные заболевания.

Анна Шунькина:

Если появляется эродирующая боль или слабость в руке, головокружение, необходимо обратиться к специалисту, неврологу или терапевту, для дальнейшего обследования и назначения курса лечения.

После того, как шею «отпустит», можно отправляться на физиотерапию, заняться лечебной гимнастикой или посетить остеопата, чтобы закрепить результат.