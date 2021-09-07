В Нижегородскую область прибыли зарубежные участники «Запада-2021». Как и с какими странами пройдут учения?

Новости Беларуси. Зарубежные участники совместного белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021» прибыли в Нижегородскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение пяти дней иностранные военные контингенты пройдут ознакомление с площадками проведения маневров, пристреляют вооружение и опробуют технику.

Всего около 500 представителей Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки смогут отработать взаимодействие с российскими военнослужащими в составе батальонных тактических групп. Учения «Запад-2021» – завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России на данном этапе. Оно проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.