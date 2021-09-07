Лишат агрессоров права на покупку оружия. Как хотят изменить белорусские законы о домашнем насилии?

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии предлагают внести изменения в некоторые законопроекты, которые направлены на сохранение мира и спокойствия в семье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их планируют рассмотреть на ближайшей сессии во втором чтении. Депутаты обобщили отечественный опыт и сформулировали нововведения с учетом пожеланий белорусов.

Это касается целого ряда законопроектов, которые регламентируют профилактику правонарушений, оборот оружия и правил направления в ЛТП. Предлагается расширить круг лиц, которые попадают под понятие «домашнее насилие». Сегодня это близкие родственники, которые с семейным тираном живут под одной крышей. Кроме того, депутаты предлагают скорректировать и упростить механизм защитных предписаний. В 2020 году их было вынесено 6,5 тысячи. Почти все связаны с запретом на нахождение агрессора в одном помещении с жертвой семейного насилия. Также их планируют лишить права на покупку либо владение оружием.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Здесь есть и социально-бытовые какие-то вопросы, жилищные условия. И прочее-прочее, все это накладывается. Конечно, пьянство, вопросы, связанные с потреблением наркотиков – все это ситуацию усугубляет. Основные, кто страдает, это же понятно – кто наиболее слабый, тот и страдает больше всего от семейного насилия. По статистике, это, как правило, женщины и дети.

Нынешний механизм, который действует, обмена информации, получения информации, у нас нацелен больше на получение реальной информации о реальных преступлениях. О совершении тяжких каких-то, сексуальных домогательств и так далее, которые, к сожалению, в отношении детей совершаются. И этот механизм обмена информацией между органами образования, органами социальной защиты, имеет под собой место, потому что очень много информации получается вот так вот, путем обмена. Когда дети между собой общаются, когда с учителем общаются.

Мы нацелены больше на такие серьезные преступления, чем на такие вещи, как кто-то на кого-то там наругался, кто-то на кого-то там громко сказал и так далее. Хотя, по статистике, вам скажу, что ситуации есть и у нас. В моей практике до того, как я избран был депутатом, я часто сталкивался, что дети тоже обращаются и часто обращаются по разным поводам. Начиная от того, что родители на меня ругаются, что меня наказали. В каждой ситуации разбираемся индивидуально.